美國6月消費者物價指數（CPI）達到超過市場預期的9.1%，再度刷新40年來新高，這也讓市場關注7月聯準會利率決策會議會如何反應，有「聯準會傳聲筒」稱號的記者Nick Timiraos斷言，升息3碼（0.75%）的機率最大，消除外界擔憂一口起升4碼（1%）的疑慮。

綜合外媒報導，Nick Timiraos是華爾街日報的首席財經記者，過往就與聯準會有密切連結，市場也相當關注他的發言，6月聯準會利率決策會議前，Nick Timiraos透露將升息3碼，與外界推估的2碼有差距，美股就因此出現震盪。

如今Nick Timiraos預估聯準會有意在7月升息3碼，與目前的市場看法差距不大，聯準會理事Christopher Waller就支持此論點，「大家不會想要過度升息，升息3碼已經很巨大，不可以因為沒有升息4碼，就批評我們沒有做好工作。」

儘管如此，升息4碼仍是會議中討論的方向之一，Christopher Waller就說：「沒有人完全排除升息4碼的可能性。」瑞銀首席經濟學家Jonathan Pingle也提到，「目前看來，聯準會升息3碼的機率比較高，但升息4碼大門也是敞開的。」

Jonathan Pingle補充說道，「儘管升息3碼的機會比較大，但不可否認的是，6月的CPI數據確實增加7月升息4碼的可能性。」聯準會在6月決定3碼，使聯邦基金利率達1.5%至1.75%區間，7月的利率決策會議預計在26至27日召開。