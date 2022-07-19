台中一名5個月大男嬰5月中確診，康復後卻在7月13日猝死，傷心的媽媽到茂盛醫院請領孩子的就醫紀錄透露寶寶疑為新冠病毒所引起的MIS-C（兒童多系統發炎症候群）致死；該院兒科副院長簡佳裕表示，嬰幼兒長新冠案例因目前並無治療用藥，台中嬰幼兒新冠疫苗22日開打，家長儘速帶小小孩接種疫苗才是王道。

茂盛醫院兒科門診近日遇到幾位患有長新冠的嬰幼兒來就診，有的寶寶發生語言及情緒障礙，另有5個月大的男嬰在確診康復2個月後猝死。但對於該疑似MIS-C死亡個案，台中市衛生局解釋，MIS-C非中央訂定1到5類法定傳染病應通報疾病，目前也未接獲家長或院方通報。

院方轉述，日前一名媽媽突然來醫院請領二寶就醫紀錄，經了解她原育有兩個可愛的兒子，2歲半的哥哥在5月中旬確診，接著傳染給媽媽和5個月大的弟弟，不過哥哥痊癒後並無不適。弟弟也只發燒發燒1天即恢復正常，但卻在7月13日清晨卻猝死，經相驗發現男嬰肺部有白點，疑為新冠病毒所引起的MIS-C。

媽媽還在診間傷心表示，二寶從出生至今健康情形良好，也都按寶寶手冊的時間表準時接種各類疫苗，這次卻因新冠病毒而猝死，讓她無法接受。但對院方此說法，台中市衛生局表示，迄未獲相關個案通報。

另一名1歲3個月大的女童被媽媽帶到茂盛醫院接種預防針，媽媽說，女童在新冠確診之前未曾生病，在確診時連續3天維持39度高燒，痊癒後，原來很愛說話的寶寶，變得一句話都不會說，甚至還會亂生氣、大聲尖叫，從溫馴的乖寶寶變成爆燥的小怪獸，讓她一度懷疑女兒是不是燒壞腦袋，同時也很自責將新冠病毒傳給女兒。

茂盛醫院兒科副院長簡佳裕醫師說明，目前台灣出現不同典型的嬰幼兒長新冠案例。因目前並無治療用藥，只能給予症狀治療，提醒家長給寶寶均衡的營養、讓孩子多休息，可適度補充綜合維他命。他也呼籲，台灣首度開放給嬰幼兒接種新冠疫苗，建議儘早點打、早安心。