高雄小港一名男駕駛因違規停車遭民眾檢舉，沒想到他竟是在車上施打不明藥物，全被員警直擊，被要求下車接受盤查時，他精神恍惚，還問自己會不會被送辦，最後果然在他車上找到一個凱蒂貓鐵盒，內藏有毒品及吸食器，訊後依法送辦。

小港分局小港派出所警員17日11時15分執行巡邏勤務時，接獲民眾檢舉有一輛自小客車違停在平和路與崇明街口時，準備上前取締，沒想到從車外就能看到35歲的張姓駕駛就在車上正使用注射針頭施打不明藥物。

員警立刻要求他下車，不過張男精神恍惚，講話含糊不清，連口罩丟去哪都不知道，他坦承正在施用毒品，還詢問自己會不會被送辦，原來他就曾因毒品被小港警抓過數次，員警對他都不陌生。

警方在他車內查獲一個凱蒂貓的鐵盒，裡面有第一、二級毒品海洛英與安非他命各1包、吸食器、K盤等物，全案訊後依違反《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。