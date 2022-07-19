50歲劉姓婦人昨與母親和丈夫一同從台中到花蓮參加漂漂河水上活動，疑因泳圈繩索斷裂而脫離隊伍，並因強勁水流翻覆水中且卡在消坡塊動彈不得，最後經警消救上岸後已失去呼吸心跳，且送醫搶救不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

50歲劉姓婦人昨與母親和丈夫一同從台中到花蓮參加漂漂河水上活動，疑因泳圈繩索斷裂而脫離隊伍，並因強勁水流翻覆水中且卡在消坡塊動彈不得，最後經警消救上岸後已失去呼吸心跳，且送醫搶救不治。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

50歲劉姓婦人昨與母親和丈夫一同從台中到花蓮參加漂漂河水上活動，不過劉婦疑因泳圈繩索在過程中斷裂而脫離隊伍，由於她在漂流的過程中遇上強勁水流，不僅人翻覆水中，更卡在消坡塊動彈不得，警消將其救上岸後已失去呼吸心跳，經送醫搶救仍傷重不治。警方今將報請檢察官相驗，釐清死因，並依過失致死罪嫌將隨隊教練移送法辦。

一行14人昨下午2時許到前往鳳林鎮中興大橋下2公里處參加漂漂河水上活動，並由2名具救生員執照的教練同行壓隊，由於當時大家將陸續上岸，因此教練先到隊伍最前端，以致劉婦成隊伍中最後一人，泳圈雖與丈夫及母親繫在一起，但繩索疑在過程中斷裂，而脫離隊伍並隨溪流不斷漂流。

劉婦漂流在水上的過程中，雖然身上穿有救身衣，卻因突如其來的強勁水流翻覆水中，被溪流捲進消波塊中動彈不得，上岸的同隊人員發現見狀，趕緊請附近西瓜田的農民撥打119請求救援。

救難人員趕抵現場後，先將劉婦從水中救出，不過救上岸時，人已無呼吸心跳，經現場實施CPR並送往鳳林榮民醫院搶救仍不治。

警方表示，據出團業者稱，花蓮溪屬開放水域，不需申請即可從事水上活動，經查，該活動係由花蓮市水域活動公司辦理，且現場還有2名教練隨行，但突然發生意外，今仍會對依過失致死罪嫌將其移送法辦，並報請檢察官相驗，以釐清死因。