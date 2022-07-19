看好元宇宙將掀起的科技浪潮，友訊（2332）宣布加入「元宇宙標準論壇(Metaverse Standard Forum)」，成為全球第一個加入該論壇的網通品牌，協助啟動元宇宙標準化。

美國研究機構Gartner預測，2026年全球將有四分之一民眾每日投入1小時在元宇宙，從事工作、學習、社交、購物以及娛樂等活動；並有30%的組織將為元宇宙提供產品和服務。在此之前，元宇宙各項軟、硬體規格不一，互不相容所造成的互通性問題，是迫在眉梢的待解難題。有鑑於此，Meta、微軟、輝達、W3C及其他建構元宇宙概念的科技巨擘於上月宣布成立「元宇宙標準論壇」，並由輝達高層Neil Trevett 擔任論壇主席。論壇將探討阻礙元宇宙部署的各種互通性問題，以及協定並加速各項標準制定組織的定義與進展。希冀透過合作與溝通，凝聚共識，制定元宇宙產業發展的標準。

友訊執行長張家瑞表示，元宇宙的核心在於藉由沉浸式體驗，讓虛擬世界趨於現實的人機互動模式；元宇宙除了是現實世界的3D模組外，更促進了多元、開放的文化。元宇宙必須建立在開放標準的基礎上，彙集各種技術，才能充分發揮潛力；因此，共通性與持續性將是未來標準化的關鍵。友訊在元宇宙標準論壇成立初始即加入，希望能與來自不同領域的業者在論壇中相互協調，透過標準化讓未來發展關係更密切、更良好。相信在元宇宙標準論壇的指導下，元宇宙互通性必定會加速發展；友訊也會依循論壇制定的標準，持續為消費者提供可靠的產品。