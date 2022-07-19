為使防災教育向下深耕，新北市消防局在今年暑假同樣推出一系列消防暑期營隊活動，更增加全國首創的消防職人體驗營。各場次於今（19）日中午12時開放線上報名，25日下午2時抽籤選出參與名單。

今上午10時消防局舉行報名開跑記者會，記者會開頭先以活動預告影片，揭露消防職人體驗營內容，包含佈線、消防衣著裝、繩索應用及急救技巧等課程，並由防災青年守護團成員與消防人員演出行動話劇，展現守護團淬煉過程。

職人體驗營對象年紀較廣，為就讀及設籍新北市12歲至25歲學齡青少年；暑期夏令營報名對象則為就讀或設籍新北市國小1至6年級學童，內容包含犀利特搜隊、犀望有保庇、犀水要安全、犀手Fun一夏、犀利智慧王等5項闖關遊戲，讓學童寓教於樂中學習。

此次營隊活動集中於8月辦理8場次，共提供1500個名額，其中「消防暑期夏令營」於板橋區、新莊區、中和區、新店區、蘆洲區、樹林區、金山區各辦理1場次、共7場次、每場次200名，金山場次結合北海岸4區核能安全，宣導核安相關注意事項。

另外，「消防職人體驗營」則於林口區文化分隊辦理1場次、100名，本次參加學員皆可獲得消防局特創「多功能防災背包」1個，不僅外型好看，可供裝置緊急避難包必備防災物品。

新北市副市長謝政達表示，新北消防夏令營深獲學童、家長喜愛，每次報名都相當踴躍，名額近乎「秒殺」，今年更首創消防職人體驗營，歡迎大小朋友參與，體會消防人員辛勞，也希望能藉此機會，引發更多人對於參與消防工作的興趣。

謝政達說，感謝協辦單位新北市立新泰國中、蘆洲國中、樹林高中、錦和高中、板橋國民運動中心、新店區公所、新店市政廳管理委員會、金山區公所，願意提供場地，讓參與的學童能有足夠的活動、用餐空間。

消防局強調，活動期間會加強量測體溫、酒精消毒、用餐隔板及全程配戴口罩等防疫措施，希望讓參加學員都能在安心安全的環境，獲得滿滿的防災知識及難忘回憶。

本次活動從7月19日中午12時至7月22日24時開放報名，對象為就讀或設籍新北市國小1至6年級、12歲至25歲國中、高中及大專院校學生，各梯次參訓名單將在7月25日14時採電腦隨機抽籤方式選出，詳情請至消防局官方網站（http://www.fire.ntpc.gov.tw）點選活動連結或透過Line活動官方帳號（@2022camp）查詢。