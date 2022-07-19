女星佩甄（李佩甄）出道多年，幽默談吐深獲觀眾喜愛，加上長輩緣極佳，有著「台灣好媳婦」的稱號，46歲的她雖已是2個孩子的媽，但仍維持少女般的火辣身材，堪稱演藝圈美魔女之一，日前曬出在海邊穿著泳裝的照片，渾圓的傲人曲線一覽無遺，讓人眼睛看了大吃冰淇淋。

佩甄日前曬出夫妻倆在海邊的甜蜜自拍照，只見老公王祚軒對著鏡頭擺出燦笑，還微微露出六塊腹肌，體態維持的相當良好，她則是側身露出自信笑容，由上往下的上帝視角讓渾圓車頭燈呼之欲出，還擠出一條深邃事業線，火辣身材看不出來已經是兩個孩子的媽。

說好的一起看夕陽❤️ 由李佩甄發佈於 2022年7月17日 星期日

眼見佩甄不科學的傲人身材，吸引一票星友及粉絲留言：「姊的身材會不會太誇張了啦」、「這畫面太辣，根本賞心悅目」、「我只看到峰峰相連的雙峰」、「台灣好媳婦並非浪得虛名」、「台灣最美麗的風景」、「看到長輩一直出來，沒辦法看夕陽」、「說好一起看夕陽～為啥要把長輩拖下水」、「夕陽和海灘的美完全被蓋過了」、「側邊照的所有線條曲線太美了」、「我確定吸睛的不是夕陽」。

佩甄之前也曾在臉書曬出身穿貼身運動服的照片，除了S火辣曲線全被看光，一對渾圓北半球彷彿要直接從上衣炸出，讓所有人看得血脈賁張，她也不改搞笑性格直呼：「跟著姐姐動起來」。