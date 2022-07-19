中國國務委員兼外長王毅18日與法國總統外事顧問博納通電話，討論中歐關係及烏克蘭危機。王毅說，中法是世界多極化進程中的兩支重要的穩定性力量。中方願同法方加強協調，為維護和平穩定發展作出應有貢獻。

王毅強調，烏克蘭危機呈現出長期化、復雜化趨勢，這是世人所不願看到的。中方從一開始就堅持勸和促談，將繼續盡一切努力為停火止戰發揮建設性作用。烏克蘭危機外溢導致糧食、能源短缺，對全球復甦與和平穩定帶來挑戰和風險。

王毅又表示，希望法方作為歐盟核心大國和「三駕馬車」之一，為中歐關係健康順利發展發揮積極作用，不斷拉長中歐合作的正面清單。

博納則稱，歐洲大陸重燃戰火，歐洲復蘇發展遭受嚴重衝擊。歐中、法中均致力於和平穩定發展，堅守尊重國際法、維護主權原則等重要理念。法方讚賞中方為促進糧食、能源安全發揮積極作用，高度重視法中戰略協調，願共同展現大國擔當，為早日停火努力，將烏克蘭危機對脆弱和不發達國家的外溢負面影響降到最低。