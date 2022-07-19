北市某知名國立大學葉姓男大生，今年4月趁深夜四下無人，尾隨女同學進入學校女生廁所，持手機越過隔間偷拍女同學如廁，女同學當場發現，女同學衝出廁所後，在廁所外等候，發現同班的葉男在女廁內東張西望，才驚覺男同學竟然是「偷拍狼」，決定不姑息，報警提告。台北地檢署依妨害秘密罪起訴葉男。

檢警調查，葉男與被害人是某國立大學同班同學，今年4月11日晚間10時17分，尾隨被害人進入學校女生廁所，持手機自廁間上空偷拍下方的被害人如廁畫面。

被害人因查覺上方有異聲，抬頭一看，竟發現有隻手拿著手機往下拍，驚嚇不己，隨即衝出廁所，並在廁所外等候，調查偷拍狼身分。

葉男得知偷拍一事被發現，隨即將手機收回，並躲在女廁內，葉男躲一陣子後，在女廁內張望，想等無人之際逃離現場，結果葉男四處張望的舉動，遭被害人發現，被害人得知是同班同學偷拍，決定不姑息，向大安警分局報案提告。