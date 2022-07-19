健保署今宣布，藥物共擬會議日前通過多項新藥納入給付、擴增給付規定案，其中B肝口服藥去年3月放寬適用條件與接受免疫抑制劑治療者後，將開放風濕免疫專科醫師開立處方，而含atosiban成分的安胎藥、國產治療「不具症狀性脾腫大之成人真性紅血球增多症（PV）」的新藥，也將納入給付，相關措施預計9月1日上路。

醫審及藥材組副組長張惠萍表示，健保署去年3月1日放寬B肝口服藥適用對象，提供使用免疫抑制劑這預防性、發作性使用。由於這類病患多在風濕免疫科就醫，此次共擬會議決定開放該科別一事開立處方，處方前應先照會消化系專科醫師，希望能提前投藥，降低病患B肝復發機率。

張惠萍表示，B肝口服藥放寬廚方條件後，預計1年將有310人受惠，不會對健保產生財務影響。除了這項放寬，健保署下1波也預計討論是否將家族史納入B肝口服藥適用對象。

除了B肝口服藥，此次共擬會議也將含atosiban成分的安胎藥納入給付。張惠萍表示，這款藥品的臨床試驗顯示，與現行健保給付的另1款安胎藥ritodrine注射劑安胎效果相近，且於母體造成的心血管事件發生率明顯較低。

由於國內面臨少子化危機，共擬會議也決定納入給付，提供對ritodrine不耐受的、高風險的孕婦使用。張惠萍表示，這款藥品有2種規格，1次療程需使用9支5c.c.、1支0.9c.c.的注射劑，前者健保價為2017元，後者為403元，1次療程合計1萬8556元，預估未來5年，每年將約有2370～4270名孕婦受惠，健保財務衝擊將介於4349萬～7838萬之間。

另外，此次共擬會議也首度將用於治療「不具症狀性脾腫大之成人真性紅血球增多症(PV)」含ropeginterferon alfa-2b成分的藥品納入給付。張惠萍表示，這款藥品為台灣自行研發，除得到食藥署核准外，也取得歐盟、美國的許可證。納入給付後，未來5年內，每年約有510～650名病患受惠。

張惠萍表示，這款藥品的價格較高，1支約11萬元，不過健保署已與廠商簽署給付協議，每年超過一定的藥費，廠商就會退回一部分的額度。納入給付後，雖然預計每年的財務衝擊將介於1.45億～3.9億間，但因協議關係，實際的衝擊不會這麼高。

健保署長李伯璋表示，為提升對病患的照護，健保署致力於新藥之收載審核及價量協議，並合理分配各年齡層病患之醫療資源，如何合理分配及使用有限資源，一直是各界關切重視的議題，希望醫、病及藥物許可證持有者廠商3方與健保署共同努力合作，讓全世界皆讚嘆的「台灣健保奇蹟」，可以永續經營。