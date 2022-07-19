台中一名邵姓男子疑似看陳姓女鄰居不順眼，2019年間某日晚間7時許，邵男接續向陳女的門口以單手、雙手、口含手指等方式比了45次中指，讓她精神大受折磨，遂提告求償。案經上訴，台中地院判撤銷原判決，判邵男須賠償1萬元。可上訴。

判決書指出，陳女主張，邵姓男鄰居2019年10月某日晚間7時許爬牆偷看她庭院，確認她在家後，就叼著香菸走出門，朝著她的大門以左手比中指4秒1次、雙手比中指8次、手含右手中指4次、右手比中指1次、以開弓姿勢比中指4次、比中指27次等共計45次，過程全被她家門前的監視錄影器拍下。陳女認為邵男故意羞辱，她的身心承受巨大折磨，故向其求償10萬元撫慰金。

對此，邵男主張，陳女先前對她提告公然侮辱獲檢方不起訴處分，認為自己的行為並不構成公然侮辱罪，縱使他有對陳女家門口比中指，也僅是對著監視器比，且陳女的住處位於幽靜的巷道內，事發並無其他路人目擊，他只是想發洩自己心中不滿的情緒，實在不認為會貶損陳女人格。

一審台中地院簡易庭認定，邵男在深夜對監視器比中指是對「物」，並非面對面向陳女比，不能以此認定邵男的行為侵害陳女人格，判陳女敗訴。案經上訴，台中地院指出，邵男向陳女的監視器比中指等動作，是對人不滿或惡意辱罵時使用的動作，且陳女提供監視器畫面佐證，認定邵男的確已讓陳女在精神上、心理上感到難堪，故求償有據，故撤銷原判，改判邵男要賠償陳女1萬元。可上訴。