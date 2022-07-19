根據基富通統計，好享退連續兩年限時開放申購下，總計實際扣款人數超過7萬人，好好退休專案的扣款人數逾2萬人。基富通總經理王浩宇表示，今年來市場充滿不確定性，造成股債市大起大落，難免不知所措，但透過定期定額穩健的紀律投資方式，能攤平投資成本，達到分散風險的效果，幫助退休準備的投資人應對短期波動、創造長期微笑曲線。目前基富通約有23萬名客戶，約有一半是定期定額。

好好退休專案，專案裡的基金級別，都是超低經理費。今年專案再升級，新增基金包括:台股基金:元大台灣加權股價指數基金，積極型基金:普徠仕全球焦點成長股票基金，穩建型基金有3:柏瑞環球重點股票基金、野村全球高息基金、路博邁多重成長資產基金。保守型:普徠仕美國綜合債券社會責任基金。

據基富通統計，好享退連續兩年限時開放申購下，總計實際扣款人數超過7萬人，比預期中踴躍。即便該方案已24期期滿，不過扣款人數，不重複計算，仍高達6.5萬人，留存率超過9成。而好好退休開辦短短不到一年，累積超過2萬人參與，並且持續增加當中。累計兩個專案的扣款人數，超過8.5萬人。

至於好好退休專案的每月定期定額扣款筆數合計超過3萬筆、扣款金額達1.4億元。而且平均每人申購筆數、定期定額扣款金額都逐步成長，從開辦初期的1.1筆、4500元，增加到目前的1.5筆、6700元，顯示大家越來越重視退休準備這件事。

不僅如此，年齡層也有下探的趨勢。參加好好退休專案的投資人中，31到40歲的青壯年，占比20%，僅次於41到50歲的29%、51到60歲的24%；累計40歲以下投資人，合計近4成比重，且持續成長，凸顯許多年輕人已經及早展開退休準備的行動。

為了鼓勵更多國人參與，並養成定期定額紀律投資的習慣，今年專案內容再升級。一是新增至少3個優質基金品牌、4個保險品牌，總計參與的基金公司超過24家、保險13家，且專案基金將超過45檔。二是祭出好禮雙重送，只要成功申購一檔好好退休專案基金，即獲贈定期定額終身0手續費酷碰券一張，可一次性選擇基富通平台10檔基金使用，申購越多、獲贈越多；而且專案基金連續24次扣款成功，直接升級為基富通VIP，終身享有全平台定期定額、單筆0手續費特惠（基富通另行公告之特定基金除外）。