大陸央視新聞報導，大陸國務院新聞辦公室19日舉行新聞發布會，工業和信息化部新聞發言人、總工程師田玉龍表示，大陸上半年規模以上工業增加值同比增3.4％，工業生產企穩回升。有力扭轉了工業經濟指標一度下滑勢頭，工業經濟實現企穩回升，呈現恢復增長態勢，發揮經濟壓艙石作用。

田玉龍指出，第一，全力促進工業經濟穩定和恢復增長。

上半年主要經濟指標來看，有四個亮點。

一是工業生產企穩回升。1-6月份，規模以上工業增加值同比增長3.4％，在4月份下滑至負2.9％後5月份轉負為正增長0.7％，6月份加快回升至3.9％。

二是製造業GDP占比大幅提升。上半年規模以上製造業增加值同比增長2.8％，製造業增加值占GDP的比重達28.8％，比2021年提高1.4個百分點。

三是出口帶動作用持續增強。1-6月份工業企業出口交貨值增長10.8％，其中，4月份下降1.9％之後，5、6月份分別增長11.1％和15.1％。

四是製造業投資保持較高增幅。製造業投資同比增長10.4％，其中第二季製造業投資增長7.4％，高出固定資產投資增幅3.2個百分點。

第二，著力暢通重點產業鏈供應鏈。

上半年採取有力舉措，聚焦重點區域、行業、企業和重點民生，圍繞防疫醫療物資、戰略性產業關鍵物資等第一時間在大陸全國建立實施企業「白名單」制度。目前包括2.25萬家部省「白名單」企業在內規模以上工業企業均已實現平穩生產，有力支撐了工業經濟穩定增長。

第三，產業發展韌性持續增強。

上半年高技術製造業增加值同比增長9.6％，展現出較強的發展韌性。

一是大力培育先進製造業集群，加快新型顯示、智慧太陽能、新材料等新興產業發展。

二是組織製造業數位化轉型三年行動計畫。

三是編制重點行業低碳技術路線圖，開展綠色低碳技術改造。

四是組織「三品」全國行活動，持續推進新一輪新能源汽車下鄉和綠色建材下鄉活動。

第四，加力幫扶中小企業紓困企穩。

上半年中小企業享受新增減稅降費及退稅緩稅緩費近1.8兆元。開展中小企業服務、防範和化解拖欠中小企業帳款、促進大中小企業融通創新等專項行動，加快優質中小企業梯度發展，努力培育3000家左右專精特新「小巨人」企業和一批中小企業特色產業集群。1-6月，規模以上中小工業企業增加值同比增長3.7％，增速高於整體工業。

第五，大力推動資訊通信業融合創新。

上半年資訊通信業發展平穩，電信業收入增長8.3％，軟體和資訊技術服務業收入預計保持兩位數增長，電信固定資產投資同比增長24.6％。

一是持續完善資訊基礎設施，累計建成開通5G基站185.4萬個。

二是加快推進融合應用，5G全連接工廠建設進一步提速。

三是實施資訊通信服務感知提升行動，深入推進互聯網應用適老化及無障礙改造。

四是持續夯實網路安全基礎，縱深推進電信網路詐騙防範治理。