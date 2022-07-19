地牛翻身！10：39花蓮規模4.5地震 最大震度4級 10:502022/07/19 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10：39花蓮規模4.5地震 最大震度4級。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局報告上午10時39分花蓮縣發生規模4.5地震，地震深度7.1公里，震央在花蓮縣政府南南西方90.5 公里，位於花蓮縣富里鄉，各地最大震度花蓮4級、台東縣3級，南投、雲林、台南1級。 明年健保給付成長上限4.5％ 9月於健保會協商 上海H1經濟衰退5.7％ 陸或降目標 吊掛鋼索斷裂 33噸大理石砸死工人 #地震 #花蓮 #規模4.5 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股ETF買氣逆飛 存股雙雄最搶手 04:102022/07/18 投資理財 中日續拋美債 陸持有規模12年來首跌破兆元關口 11:102022/07/19 兩岸 杜詩梅結婚4年補辦婚禮！鍾欣凌一日快閃花蓮親送祝福 03:212022/07/18 娛樂 花蓮港吊掛鋼索斷裂 33噸大理石掉落壓工人 「下半身成肉泥」慘死 11:402022/07/16 社會 雷虎集團 H2擴大營運版圖 04:102022/07/18 證券．權證 陸人行原行長戴相龍：今年GDP增長可能超過4.5％ 11:512022/07/17 兩岸 花蓮縣長參選人Kolas扮演母雞角色 率綠營「榮耀花蓮」 17:012022/07/18 政治 深耕校園防災觀念 基隆3國小獲全國防災教育肯定 10:412022/07/16 生活 做客花蓮「客鼓鳴心 縱谷客韻季」熱鬧登場 11:452022/07/18 生活 花蓮紅面鴨歡慶10周年 七夕加碼煙火秀共渡浪漫夏夜 16:382022/07/17 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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