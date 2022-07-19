台南市警方查獲主打24小時營業且隨叫隨到的販毒集團。（台南市少年隊提供／曹婷婷台南傳真）

台南市少年隊查獲以呂姓嫌犯為首的7人販毒集團，嫌犯將毒品偽裝「清冠一號」等毒品咖啡包，賣給未成年等下線，警方一舉成擒但只查到14包及K他命11.24公克、現金10萬元。呂嫌供稱，生意受疫情打擊，藥腳購買力下降，只好節省囤貨成本，且為衝高業績，甚至主打三班制輪班、24小時隨叫隨到的「行動毒品販賣機」。

台南市少年隊年初偵辦一起少年吸毒案，一名少年脫口「ＸＸＸ也有在賣．．．」，警方溯源追查，歷經半年埋伏跟監，還喬裝成清晨運動和倒垃圾民眾，將7人販毒集團逮捕到案。警方指出，26歲呂嫌以販賣第三級毒品K他命及毒品咖啡包為大宗，主打「三班制輪班ON CALL」，24小時隨叫隨到，大馬路上也直接交易毒品，相當囂張。

警方指出，該集團分工縝密，提供販毒車輛、毒品、收取金錢皆有專人負責，且拆帳亦相當制度化，此外，呂嫌也以通訊軟體招攬生意，帳號直接挑明24小時營業；毒品咖啡包的包裝更結合時下疫情及流行趨勢，印製「清冠一號」、知名飲料店「茶XX手」、卡通圖案「小熊維尼」、「招財貓」及「紅惡魔」等圖樣做為掩護。

尤其，該集團為躲避警方查緝，如車輛因交通事故或遭警察攔查而暴露身分，就會立即更換交通工具，半年來，前後更換8輛自小客車及3個據點設置斷點，增加警方查緝與蒐證難度。

警方日前即報請台南地檢署指揮偵辦，並由第一、二、三、四、永康分局及刑大等單位配合少年隊全力緝毒，兵分多路持拘票前往各集團成員住處拘提，共查獲毒品咖啡包14包、K他命11.24公克、現金10萬元及毒品分裝工具。

警方對於7人販毒集團，毒品卻這麼少，感到疑惑，呂嫌則供稱，生意受疫情打擊，藥腳購買力下降，為節省囤貨成本，所以毒品數量較少。

少年隊長蔡宗憲表示，新興毒品及毒品咖啡包日益氾濫，為維護青青學子之成長環境，即使販毒集團24小時販毒不停歇，警方也會不分晝夜積極打毒，同時呼籲青少年勿對包裝精美的不明粉末包裝產生好奇而誤食毒品。