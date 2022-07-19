台北市長選戰將近，民進黨日前拍板讓衛福部長陳時中披綠袍上陣，競選團隊逐漸成形，資深媒體人蔡詩萍還讚他「人設很清楚」，反觀國民黨參選人蔣萬安迄今尚未定調路線。對此，蔣19日受訪時開酸，他沒有就人設或定位進行考慮，強調會在選民面前呈現真實自己，而不是包裝過後的。

蔣萬安上午出席中山區龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，他表示這是自己在立委任內爭取的，一直以來，里長積極反應希望興建，他也跟地方議員、副議長共同配合，跟中央溝通爭取，終於打造關懷據點，為長輩未來健康照顧盡一份力，這讓他感到非常開心。

由於首都之戰藍綠白人選都就定位，最晚投入大選的陳時中，卻被蔡詩萍點評大讚黨內步調一致有節奏，甚至連陳的人設都有模有樣，但蔣萬安迄今還未定調路線、還說蔣已經沒太多時間在人設上曖昧。蔣反酸，他的團隊沒有特別就人設或定位考慮，因為他要在選民面前呈現真實自己，而不是包裝過後的。

對於陳時中自稱不熟悉市政，但行政力肯定比他好，蔣表示，其實在很多防疫作為上，他都很早提出政策建議，包括採購兒童疫苗、快篩試劑、快篩陽等於確診即刻投藥等等，但中央動作始終牛步，要等到疫情嚴重時，才勉為其難部分接受，令人失望。

蔣說，去年7月自己就舉行記者會，邀請染疫康復者反應地方生活上碰到的困難，也為這群人積極爭取染疫康復後的照護門診，「我要強調的是，我是民選的民意代表，一直以來在地方積極為民眾解決問題，也會繼續秉持這樣的精神加倍努力，為民眾打拼。」