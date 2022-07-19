針對民進黨新北市長參選人林佳龍日前稱，若當選會公布恩恩案所有資料，台灣基進高市議員參選人張博洋發文暗酸「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，慘遭綠營支持者撻伐，掀起政治風暴。張博洋今（19）日首度現身，並三度鞠躬致歉，但是否退出三民區議員選戰？他話沒說死。
張博洋連日來在臉書再三道歉仍無法止血，昨下午遭基進黨解除黨職。他今出面受訪時三度鞠躬致歉。他說，為這次莽撞、不理智、不經大腦的草率發言，對被自己傷害的林佳龍部長、被打擾到恩恩家屬，以及這次所有關心這件事情的網友，還有希望能翻轉新北的朋友等，再次致上誠摯道歉。
媒體問及，被解除黨職是否感到委屈？他認為，身為黨的一級幹部、政治工作者，所有發言、網路留言等各項行為都要審慎思考，為支持者、對社會大眾負責，而不是有網路粉專，有知名度後，就非常草率、橫衝直撞發言，這次懲處是警惕。
針對林佳龍昨深夜在臉書表示，收到台灣基進黨主席陳奕齊致電道歉，反而還鼓勵張博洋。對此，張博洋說，部長有說不會把自己的言論放在心上，部長第一時間也有請主席要轉告他，對於年輕人的勉勵及鼓勵。
張博洋再次重申，這次是自己發言中傷他，但他非常溫暖包容我的言論，甚至說年輕人要保持批判性、思考，也非常期待從這位民主前輩身上繼續學習，「我們絕對支持要追求真相，讓真相水落石出，要讓新北能夠翻轉」。
至於接下來是否仍代表基進參選，抑或是退選三民區議員？張博洋語帶保留說，現在團隊會沉潛、深刻檢討，選舉部分，當然會給選民、支持者、團隊一個交代。
媒體追問是否參選到底？他說，參選三民區其實是非常多支持者的期待，自己一直住在這邊，對這地方有非常深刻感情，對三民做更多貢獻是他一直以來，也是接下來的目標，因此關於參選會作出審慎的評估，也會因為這次的錯誤，會用十倍的努力，換取選民的信任，重新爭取大家的支持。
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