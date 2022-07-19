台灣基進高市議員參選人張博洋發文暗酸民進黨新北市長參選人林佳龍，張博洋今（19）日首度現身，並三度鞠躬致歉，但關於是否退出三民區議員選戰？話沒說死。（柯宗緯翻攝）

針對民進黨新北市長參選人林佳龍日前稱，若當選會公布恩恩案所有資料，台灣基進高市議員參選人張博洋發文暗酸「把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」，慘遭綠營支持者撻伐，掀起政治風暴。張博洋今（19）日首度現身，並三度鞠躬致歉，但是否退出三民區議員選戰？他話沒說死。

張博洋連日來在臉書再三道歉仍無法止血，昨下午遭基進黨解除黨職。他今出面受訪時三度鞠躬致歉。他說，為這次莽撞、不理智、不經大腦的草率發言，對被自己傷害的林佳龍部長、被打擾到恩恩家屬，以及這次所有關心這件事情的網友，還有希望能翻轉新北的朋友等，再次致上誠摯道歉。

媒體問及，被解除黨職是否感到委屈？他認為，身為黨的一級幹部、政治工作者，所有發言、網路留言等各項行為都要審慎思考，為支持者、對社會大眾負責，而不是有網路粉專，有知名度後，就非常草率、橫衝直撞發言，這次懲處是警惕。

針對林佳龍昨深夜在臉書表示，收到台灣基進黨主席陳奕齊致電道歉，反而還鼓勵張博洋。對此，張博洋說，部長有說不會把自己的言論放在心上，部長第一時間也有請主席要轉告他，對於年輕人的勉勵及鼓勵。

張博洋再次重申，這次是自己發言中傷他，但他非常溫暖包容我的言論，甚至說年輕人要保持批判性、思考，也非常期待從這位民主前輩身上繼續學習，「我們絕對支持要追求真相，讓真相水落石出，要讓新北能夠翻轉」。

至於接下來是否仍代表基進參選，抑或是退選三民區議員？張博洋語帶保留說，現在團隊會沉潛、深刻檢討，選舉部分，當然會給選民、支持者、團隊一個交代。

媒體追問是否參選到底？他說，參選三民區其實是非常多支持者的期待，自己一直住在這邊，對這地方有非常深刻感情，對三民做更多貢獻是他一直以來，也是接下來的目標，因此關於參選會作出審慎的評估，也會因為這次的錯誤，會用十倍的努力，換取選民的信任，重新爭取大家的支持。