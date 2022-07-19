大陸國務院新聞辦公室19日舉行新聞發佈會，由大陸工信部新聞發言人、總工程師田玉龍和相關負責人出席發佈會，指出工業經濟實現企穩回升，呈現恢復增長態勢，發揮經濟「壓艙石」作用。從數據來看，上半年規模以上工業增加值的年增率微3.4％，在4月衰退2.9％之後，5月份轉負為正增長0.7％，6月份再回升至3.9％。同時製造業GDP占比大幅提升。上半年規模以上製造業增加值占GDP的比重達28.8％，比2021年提高1.4個百分點。

田玉龍表示，出口帶動作用持續增強，觀察1到6月工業企業出口交貨值增長10.8％，從4月下降1.9％之後，5、6月份分別增長11.1％、15.1％；而製造業投資保持較高增幅，投資年增10.4％，其中第2季製造業投資增長7.4％，高出固定資產投資增幅3.2個百分點。

根據央視新聞報導，在著力暢通重點產業鏈供應鏈方面，田玉龍說明，上半年工信部聚焦重點區域、行業、企業和重點民生，圍繞防疫醫療物資、戰略性產業關鍵物資等第一時間建立企業「白名單」制度，推動鏈上關鍵節點企業復工復產。目前包括2.25萬家部省「白名單」企業在內的全國規模以上工業企業均已實現平穩生產，支撐工業經濟穩定增長。