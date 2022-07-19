人本基金會7月初踢爆高市鳳山區某國中蔡姓體育班導師體罰、羞辱、性霸凌學生事件後，19日再開記者會，強調又有家長及畢業生出面控訴蔡男容易暴怒、把學生打到休克送醫、出事就找議員親戚出面喬。教育局回應，經查蔡男體罰屬實，經教師成績考核委員會決議申誡2次，但考量蔡男歷年管教行為，教育局已退回懲處結果，要求學校擴大調查是否還有其他學生受害。

蔡男暴力事件遭揭露後，人本再度踢爆，教育局對此案不打算擴大調查，校方準備再讓蔡男避風頭2年，等風頭過後再回來帶班。

有學生家長指控，蔡男從2008年開始就有踹學生肚子的惡質行徑，2010年更因為打學生耳光和扣獎金事件遭媒體揭露。幾乎每屆被他帶過的學生，都有被暴力攻擊、體罰、言語霸凌。鳳山區陳姓女議員出面協調不成，竟直接到教育局表示家長要撤案，企圖阻礙調查。

人本表示，兩周來陸續接獲多位畢業生及家長投訴，稱蔡男「容易暴怒」、「曾有學生被打到休克、當場送醫」、「出事就找當議員的親戚出面協調」、「上報剛好而已」。10多年來，蔡男曾對學生暴力攻擊、言語羞辱、精神暴力不斷，曾有一屆轉走12位學生的紀錄，。

人本痛批，蔡男長年習慣性的對學生施暴，歷經3任校長都無作為，校方也沒有對其輔導，預計會將此案移送監察院，追究歷任校長違法失職的責任。同時呼籲教育局，退回該校考核會申誡處分，解聘蔡男，成立專案小組擴大調查。

教育局表示，調查結果認定校園霸凌不成立，但確有體罰情事，經教師成績考核委員會決議申誡2次。考量蔡男歷年管教行為，教育局已退回教師成績考核委員會懲處結果，要求學校擴大調查該師任教期間，其他學生是否有遭體罰情事。