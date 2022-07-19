美國印第安納州綠林公園商場（Greenwood Park Mall）17日遭槍手掃射美食街，釀成3死2傷，民眾驚逃。

美國印第安納州一間商場17日爆發槍擊釀成3死2傷，槍手隨即遭剛好攜帶手槍的顧客回擊10槍後斃命，警方大讚這名合法攜帶槍枝的22歲顧客是英雄。不過這起事件也引發爭議，即便該州法律許可民眾帶槍上街，不過商場政策是禁止民眾攜槍入場。

綜合美聯社、《印第安納波利斯明星報》（The Indianapolis Star）報導，一名男子17日晚間進入印第安納波利斯市（Indianapolis）綠林公園商場（Greenwood Park Mall）的美食街掃射，造成3人死亡、2人受傷，這起槍擊案最不尋常之處在於槍手隨即遭到現場一名剛好攜帶手槍的顧客開槍擊斃，綠林警察局長艾森（Jim Ison）在記者會上公開讚揚顧客是「真正的英雄」、「負責任的武裝平民」，在槍擊剛發生時就阻止了對方。

警方18日晚間進一步公布槍手及顧客的身份，槍手為20歲當地人薩帕曼（Jonathan Sapirman），顧客則為22歲男子狄肯（Elisjsha Dicken）。艾森說，薩帕曼當天下午走進商場後，就進入一間廁所組裝槍枝，他似乎將拆解的槍枝裝在背包裡，約一個小時後才進入美食街掃射，他犯案時使用一把AR-15步槍，警方隨後在廁所發現另一把步槍，他身上也被查獲一把手槍及裝有超過100發子彈的多個彈匣。

20歲槍手薩帕曼（Jonathan Sapirman）17日在印第安納州綠林公園商場（Greenwood Park Mall）的美食街（上圖）掃射，釀成3死2傷。（圖／路透社）

艾森指出，在薩帕曼開火2分鐘內，狄肯就掏出手槍對他開槍，過程中薩帕曼試圖退回廁所，不過最終倒在地上身亡，薩帕曼一共擊發24枚子彈，狄肯則回擊10槍，艾森形容狄肯的行動相當「熟練」、「戰術明智」，「他在一定距離外用手槍與槍手交戰，他非常熟練、戰術合理，而且當他接近嫌犯時，他也示意其他人從他後方離開。」警方表示狄肯是合法攜帶槍枝。

22-year-old Elisjsha Dicken.



The hero who took down the mass shooter in the Greenwood, Indiana mall last night



He was legally carrying under under Indiana's Constitutional Carry law. pic.twitter.com/ZxDT0GzC11 — Greg Price (@greg_price11) July 18, 2022

不過民眾帶槍上街也引發爭議，即便在美國，槍手遭帶槍民眾擊斃的情況也相當罕見，有人擔心這起事件可能成為擁槍團體的宣傳故事：一個有槍的好人。

Here's another photo of Elisjsha Dicken, the 22-year-old hero who did what 400 heavily armed officers in Uvalde could not.



He took down the shooter at the Greenwood, Indiana mall with a pistol he was only allowed to have on him bc the state passed Constitutional Carry. pic.twitter.com/RMw5Tm4hnq — Greg Price (@greg_price11) July 19, 2022

事實上除了犯下重罪、面臨限制令及法院裁定患有危險精神疾病的人士外，印第安納州從7月起開放18歲以上民眾帶手槍上街，不過私有土地得禁止槍枝進入，在這起事件中，綠林公園商場即禁止民眾攜帶武器入場。

20歲槍手薩帕曼（Jonathan Sapirman，上圖）17日在印第安納州綠林公園商場（Greenwood Park Mall）的美食街掃射，釀成3死2傷。（圖／美聯社、綠林警察局提供）

綠林公園商場在案發後發布的聲明中哀悼罹難者及讚揚狄肯的「英雄行為」，卻隻字未提商場的槍枝政策。針對狄肯違反商場規定，印第安納州律師雷爾福德（Guy Relford）認為他的行為不會構成犯罪，他認為商場的無武器政策類似於某種標語而已，商場只會請違反規定的顧客離開。