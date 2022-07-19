台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，關於前新竹市長林智堅「新論文門」風波，3成6認為事態嚴重，會影響桃園市長選情，4成8覺得並不嚴重，不過20-24歲年輕選民，58.6％認為會嚴重影響桃園市長選情。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這意味年輕族群對「新論文門」事件，有較強烈的負面反應。會不會蔓延到其他5都、16縣市，值得觀察。

在本次民調中，受訪者對林智堅論文風波的看法，認為非常嚴重的占10.3%、26.1％覺得還算嚴重，34％認為不太嚴重，14.2％覺得一點也不嚴重，還有15.5％沒意見、不知道、拒答。

從年齡層看，除了20-24歲外，其他年齡層都呈現多數不認為林智堅論文風波會嚴重影響桃園選情；大學及以上教育程度者看法則嚴重分歧，4成3認為會影響，4成5覺得不會，游盈隆說，這暗示高教育程度選民對「新論文門」事件較關注，較可能出現負面反應。

而民進黨支持者中，有3成1認為林智堅論文風波會嚴重影響桃園選情，5成9不認為；游盈隆說，以過去經驗看，民進黨候選人若涉及醜聞，民進黨支持者的立即反應會是緩頰、否認、反擊等，但這次有3成1擔心此事件會嚴重影響桃園選情，並不尋常。

從桃園本地選民的反應看，3成3認為嚴重，5成3認為不嚴重， 暗示桃園人對此事件關切的程度不如全國民眾。但從另一個角度看，則是此事件還沒有在桃園市全面擴散所致，後續會有什麼樣的發展？有待觀察。