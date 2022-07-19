蔡男今天清晨酒後開車高速闖紅燈後，失控逆向自撞路旁燈桿，車頭全毀。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

蔡男今天清晨酒後開車高速闖紅燈後，失控逆向自撞路旁燈桿，車頭全毀。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

現場一片狼藉，蔡男躺在駕駛座，因肋骨斷裂痛到無法動彈也無法言語。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

大叔酒後高速闖紅燈 逆向撞斷燈桿、肋骨也斷

台中市55歲蔡姓男子19日清晨酒後開車，在西屯區廣福、中科路口高速闖紅燈後，失控逆向撞上對向路口的號誌燈和路燈，當場撞斷燈桿，自身肋骨也斷裂，痛到動彈不得也無法言語，警消到場將他先送醫，經抽血發現酒測值嚴重超標，全案將依公共危險罪送辦。

台中市警第六分局西屯所副所長許閏傑表示，今天清晨5時41分許，獲報在西屯區廣福路與中科路口，有駕駛發生自撞的A2交通事故；員警獲報到場後，發現蔡男意識清楚，但臉部受傷躺在駕駛座上。

蔡男因肋骨受傷斷裂，痛得無法說話，氣若游絲，警消勉強聽其以氣音表達哀號「好痛！」，現場經檢傷後緊急送往澄清醫院中港院區救治，意識清楚、沒有生命危險，但到院後抽血發現酒精濃度超標，已達公共危險罪罪嫌。

肇事車禍現場一片狼藉，銀色豐田自小客車車頭近乎全毀，路口燈桿被高速猛烈撞擊後，應聲撞斷倒地，燈桿基座被連根拔起，一旁路口的檳榔攤也被撞毀，水龍頭斷裂後水管爆水流洩滿地。

警方表示，全案待傷者救治後將製作警詢筆錄，並依公共危險罪嫌將蔡男移送檢方偵辦，高速闖紅燈部分也將開單告發。

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