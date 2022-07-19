2022台北－上海雙城論壇今（19）日舉行，以「韌性 永續 人文」為主題，並是第三次以視訊方式舉行，台北市長柯文哲致詞時，首度提及「共機擾台」，並表示中國大陸是台灣第一大出口市場，佔台灣出口比重43％，去年台灣對中國大陸出超超過1000億美金，但近年兩岸關係呈現惡意螺旋上升，甚至政治操弄，讓兩岸關係愈來愈糟，並強調透過溝通協商，解決民生問題，「是舉辦雙城論壇的初衷。」

雙城論壇今年由台北市主辦，在雙方市長率團隊互相打招呼後，由柯文哲率先致詞，柯文哲表示，受到新冠肺炎疫情影響，今年的論壇連續三年採視訊辦理，雖無法互訪仍持續舉辦雙城論壇，維持交流。新冠肺炎是全世界都要面對的問題，台北和上海市兩岸最先進的城市，有責任率先承擔，因此今年台北上海以「韌性 永續 人文」為主題，台北和上海都扮演了領頭羊的角色，互相觀摩學習，有助於彼此的進步。

柯文哲隨後提到，除了新冠肺炎外，俄烏戰爭的爆發，更讓兩岸關係有許多省思。兩岸的歷史、語言、文化與宗教相通，中國大陸是台灣第一大出口市場，佔台灣出口比重42.3％，去年台灣對大陸的出超超過一千億美金。在台灣的陸配超過了37 萬人；同時，在大陸求學、工作、經商、定居的台灣人也超過百萬。 兩岸之間明明經貿關係密切，民間往來頻繁，但近幾年的關係卻呈現惡意螺旋上升。

柯文哲也首度提及共機擾台，表示近年台海局勢緊張，兩岸對立加劇。比如台灣參與WHA、大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等等，這些都成了爭議的焦點。

柯文哲強調，雙方已讀不回，甚至進行政治操弄只會讓兩岸關係越來越糟，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能讓這些台灣人民關心的民生問題得到解決。 這也是我們繼續舉辦雙城論壇的初衷。

並表示政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意。在這個時刻，兩岸應該合作以創造雙贏，放任敵意繼續上升，最終受害的還是老百姓。

柯隨後說到，自己擔任台北市長八年以來，對兩岸關係的立場一直都沒有改變， 我一向主張「五個互相」的原則，也就是「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作，最後還有一個最重要的互相諒解」，我相信「交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」。多交流可以累積善意，而更多的善意可以促進更好的交流，更希望可以避免衝突，甚至避免戰爭。

柯文哲最後承諾，台北會繼續幫助在台的陸配、陸生、陸企解決他們所面臨的實際問題，但也希望上海能持續提供在大陸的台商、台生和台胞相關的照顧與服務。衷心期盼疫情早日結束，也誠摯歡迎上海的朋友們再來台北交流。