1名男網友於臉書社團《爆廢公社》寫下，高雄1家海產店因為租約到期，原訂今年4月底歇業，沒想到日前原PO經過時意外發現海產店仍在營業，詢問老闆後得知，一名霸氣的熟客擔心吃不到好吃的料理，便花了近2、3千萬將該店所在的整棟透天買下，並承租給老闆繼續營業，貼文一出，引起大批網友們熱議。

原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，高雄某家海產店原先因房東不續租，僅預計營業到今年4月底，怎料日前他和朋友經過時，發現海產店還在營業，立刻進去捧場。原PO詢問老闆後，才得知老闆聽聞房東不租後，也心生歇業退休的打算，沒想到1位熟客擔心老闆若收攤，將再也吃不到好吃的料理，便霸氣花費2、3千萬將整棟透天厝買下，從客人改當房東，將店面續租給海產店營業。原PO驚呼：「這年頭居然有人為了吃到想吃的料理，花2、3千萬買棟透天厝」。

文章曝光後， 網友們紛紛感性留言：「誰能想到，老闆的客人竟然還是老闆的貴人」、「一定很好吃」、「真希望我的客人也能這麼感心啊」、「人間自有溫情在」、「不要小看吃貨的決心」、「有錢人不差錢，只怕美味變回憶」、「有錢人買房子真的跟逛菜市場一樣」。

也有人開玩笑地說：「這樣之後他吃飯要收錢嗎」、「強迫營業，人家想退休」、「就像超人問蝙蝠俠說怎麼把他的房子拿回來的？蝙蝠俠回我把銀行買下來」、「新房東：房租什麼的無所謂，我就是不想再花腦筋想晚餐吃什麼」、「如果座位不夠，可能隔壁也買了」。