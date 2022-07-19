第40屆香港電影金像獎頒獎典禮，在本月17日晚間於九龍灣國際展貿中心舉行，現場星光熠熠，包含劉德華、張家輝、古天樂、陳慧琳、吳君如等大咖明星都與會，其中，已經85歲的謝賢(四哥)以《殺出個黃昏》拿下「最佳男演員獎」，創下香港金像獎影帝最高齡紀錄，事後兒子謝霆鋒主動po文祝賀老爸，沒想到被批評太冷漠，說他明明是親生的，卻不如另一位男星。

香港金像獎頒獎典禮之前因疫情的關係，睽違了2年沒舉辦，這次順利重啟盛會，讓眾人都感到相當振奮，因此幾乎都排除萬難與行程參加，而今年85歲的謝賢搶盡風頭，帥氣奪得影帝寶座，事後謝霆鋒在臉書發文，寫下：「恭喜老豆(粵語：恭喜爸爸)」賀詞，沒想到竟惹得網友瘋狂留言，批評他只回這4字未免太冷漠，還狂點名同樣入圍影帝的林家棟，虧謝霆鋒「親兒子不如林家棟」。

會被這麼說，是因為典禮當晚，林家棟一直主動陪在謝賢身旁，全程悉心照顧這位大前輩，連謝賢被唱名拿下影帝時，林家棟還貼心攙扶著他上台，並且幫忙他戴口罩跟調整麥克風，一連串暖舉被拿來跟沒陪在身邊的謝霆鋒比較，直呼形成強烈對比，因此才會到謝霆鋒的版面留言酸嗆「親生兒子不如林家棟」、「家棟好有孝心」、「有沒有謝謝林家棟照顧你爸爸」等。

事實上，2011年謝霆鋒以《線人》拿下香港金像獎影帝，致詞時特地提到老爸謝賢，表示自己18歲時，曾聽爸爸說過在他還小的時候就拍了上百部電影，「那晚回家我跟他說，『你每天說你拍過幾百部電影，你沒得過金像獎』」，之後他面向鏡頭跟在看電視的爸爸喊話：「這番話已經藏在我心裡12年，希望你不要和我一樣，希望你原諒當年這個不知天高地厚、沒禮貌的小朋友」，還笑稱要養大他這樣一個麻煩的兒子還得天天笑臉迎人，實在不容易，「你才是最佳男主角」，足見謝霆鋒與謝賢父子倆私下關係相當好。