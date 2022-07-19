日本50歲諧星濱口優，過去曾在綜藝節目《黃金傳說》中展現驚人的毅力，以1萬日幣（約新台幣2167元）挑戰生活1個月而爆紅，隨後也在2018年宣布與小17歲的寫真女星南明奈結婚，並在2021年宣布懷孕，但沒想到懷胎7個月時寶寶卻突然胎死腹中，讓夫妻倆悲慟不已；不過經過1年的努力，近日他又突然宣布「孩子生回來了」讓粉絲們又驚又喜。

濱口優與妻子南明奈在2021年4月懷孕5個月時，開心對外宣布懷孕喜訊，並透露當時寶寶已進入安定期，大約10月就能與大眾見面，之後兩人還經常透過影片分享懷孕的過程，南明奈也曾在影片中大方表示，自己懷孕以來完全沒有孕吐的困擾，體力也相當充沛，活動幾乎不受懷孕影響，引起網友熱烈討論。但沒想到影片只公開短短1個月，夫妻倆突然發文表示「我們夫妻倆孕育的生命，現在已經回到天上了」證實寶寶離世的消息，令所有人相當錯愕。

但時隔1年多，濱口優夫婦近日又突然在個人的YouTube頻道上，開心表示「第一個寶貝已經順利誕生，是個健康的男寶寶」，接著也在各自的IG上報喜，南明奈還透露兒子與老公長得很像，兩人一聽到兒子出生的哭聲，都感動到落淚。而根據他們的敘述，網友也推算出兩人的還是第一胎過世不到4個月又再度懷孕，就像是孩子又再度回到他們懷抱一樣，紛紛湧入社群媒體向他們道賀。