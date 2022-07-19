美國財政部18日發布截至今年5月國際資本流動報告，其中最受關注的美債持有規模資料，顯示大陸5月所持美債較上月減少226億美元、降至9808億美元，除連續6個月下降外，也是時隔12年首度跌破1兆美元大關。這與去年5月的1兆784億美元相比，減持規模已達976億美元。

此外，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）分析指出，通膨導致美國聯準會（Fed）升息，或是美債的吸引力下降的主因。同時大陸正努力使其外債組合多樣化，也是大陸持有美債規模下降的原因之一。

據美國勞工部13日公佈的資料顯示，6月美國消費者價格指數（CPI）較上月上漲1.3％，年增率為9.1％，漲幅創下自1981年11月以來的新高。

另外看到美國第一大「債主」的日本，統計5月底的美債餘額也下降近60億美元、降至1.2兆美元，較去年同期下降534億美元，也是連續三個月減持，總持倉繼續刷新2020年來的新低。

持有規模第三位的英國5月持有美債則較上月增加213億美元，增至6340億美元，脫離4月所創的半年來持倉最低谷。