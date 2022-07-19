IT硬體和服務公司IBM上季營收獲利表現均優於市場預期，但警告受到美元走強影響，今年匯損可能達到約35億美元。

受此打擊，IBM周一盤後股價下跌4.32%，報132.16美元。

今年以來聯準會的鷹派作風和俄烏戰爭帶動美元指數大漲，使微軟、Salesforce等大型跨國企業不得不降低期望。

美國6月消費者物價指數（CPI）年漲9.1%，再創40多年來新高，在聯準會可能升息100個基點和避險需求帶動下，美元指數在14日盤中一度漲破109大關，再度刷新20年高點。

在財報電話會議上，IBM財務長James Kavanaugh向分析師表示，匯率方面的衝擊和退出俄羅斯市場將給近期的業績表現帶來壓力，但他仍維持全年財測不變，即以固定匯率計算，全年營收將實現偏高的中間個位數百分比增長。

Kavanaugh表示，IBM將今年匯率對營收的影響程度從先前預估的介於3%～4%調升到約6%。他表示，強勢美元對IBM第二季營收的衝擊達到9億美元，美元走強的速度和程度「前所未見」。

IBM第二季經調整後毛利率為54.5%，不及分析師預測均值56.6%。

但第二季營收年增9%，達到155.4億美元，優於分析師預測均值151.8億美元，主要受惠於其諮詢和基礎設施業務的需求強勁。

經調整後，第二季每股盈餘為2.31美元，優於市場預估的2.27美元。

以事業部門來看，IBM寄予厚望的雲端事業營收年增18%，為59億美元。

軟體事業營收年增6%，為61.7億美元，不如市場預期的63億美元。

諮詢部門營收年增近10%，為48.1億美元，優於市場預估的46.7億美元。

基礎設施事業（含大型電腦主機）營收年增近19%，為42.4億美元，超出市場預估的37.9億美元。

Kavanaugh示，儘管面臨地緣政治動盪和通膨壓力，IBM仍看好營收將持續成長，包括歐洲和亞太地區在內。這與同業Accenture的看法相呼應，Accenture上個月曾表示公司並不認為客戶將縮減支出。