「線上觀光」是疫情影響下崛起的新興旅遊風潮，新北市觀旅局去年推出「新北市線上玩」主打沉浸式體驗，讓旅人運用網路就能在線上遊歷水湳洞等地的風光明媚，一解受疫情影響無法外出遊玩的鬱悶。今年更進一步運用4K觀光即時影像，提供遠距、高品質的淡水漁人碼頭美景，今起在「新北旅客New Taipei Tour」YouTube直播平台上線，讓喜愛新北淡水美景的國內外旅客隨時24小時想看就看，突破空間與時間限制。

觀旅局表示，淡水漁人碼頭從早到晚都有不同美景，加上深受國際觀光客喜愛，因此選定以星光級4K高解析度的攝影機進行日夜24小時不間斷直播，喜歡賞景的朋友，可以透過即時影像，觀賞位於淡水河出海口右岸、與八里左岸相望的漁人碼頭木棧道、以及用風帆造型打造的跨港白色情人橋，也能觀察到位於淡水漁人碼頭內的浮動式碼頭，船隻數量多的時候，可同時停泊150艘船隻，十分壯觀。

工程迷則能透過鏡頭，追蹤紀錄未來將橫跨淡水及八里的重要地標－淡江大橋建造的點點滴滴。

觀旅局長楊宗珉表示，進入夏季後的淡水漁人碼頭活動相當精采多樣，22日有舉辦的水舞展演、8月6日至21日每周六、日的漁人舞台音樂活動等，民眾如無法親臨現場，透過掌上的行動裝置或電腦進入YouTube直播平台，就能及時共享水舞展演的璀璨時刻，也能在聊天室內與各國旅客互動，分享觀賞當下的感動，即時影像也是最佳的旅遊資訊媒體，藉由實況影像讓欲前往淡水漁人碼頭的旅人預先掌握當地天氣與人潮等資訊。

此外，新北市觀光旅遊網也推薦了「淡水八里 金色水岸樂活遊」主題遊程，走一趟淡水古蹟博物館看看歷史建物、騎一趟金色水岸盡享河畔好風光、坐一趟往返淡水八里兩岸的渡船、吃一口在地特色美食，當晚也可以多留一宿，像是在福容大飯店淡水漁人碼頭店的海景豪華客房內，坐在陽台就能優雅地欣賞金色夕陽河岸美景，絕對是北台灣兩天一夜小旅行最佳路線之一！