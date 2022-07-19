日本山形市民參加台南祭活動。（市府提供／台南報導）

日本山形市舉辦2022年「祈願燈籠企畫」活動，近300個來自台南鄭成功祖廟的書法紅燈籠，以及台南市金城國中學生手繪的台日友好祈願燈籠，高掛在人潮往來頻繁的JR山形車站、山形國際交流中心、台南祭會場等地，傳達台南與山形等2座國際友好城市的深厚情誼。

山形市長佐藤孝弘也在15日的台南祭開幕式，拿著台南芒果幫忙宣傳，力挺台南，現場還準備台南介紹及交流專區，並提供840個鳳梨酥及芒果贈送給現場民眾。

台南市長黃偉哲感謝山形市的用心，並表示台南的燈籠代表祝福與感謝，期待疫情緩解後，能夠早日見面，市府也跨海加碼提供多種觀光文宣、磁鐵及果乾，希望能讓日本朋友欣賞台南燈籠的同時，也能更加認識台南。

今年日本疫情趨緩，停辦2年的山形「花笠祭」，也將在8月5日至7日復辦，來自台南的近300個燈籠，7、8月在JR山形車站東西向自由通道等地展出，預計在花笠祭期間，將有更多觀光客湧入山形車站周邊，欣賞台南燈籠之美。

黃偉哲表示，此次在山形展出的燈籠，除有鄭成功祖廟捐出今年春節府城成功燈會博得滿堂彩的書法紅燈籠外，還有與山形交流密切的金城國中同學繪製的燈籠。近300個燈籠將台南的平安祈福心意交棒傳遞給山形市，期盼不久的將來疫情平息後，能與山形市的朋友在台南相見。