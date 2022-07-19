民進黨台北市長參選人陳時中自揭曾申請綠卡，遭國民黨立委賴士葆批評「挾美國以自重」，卻被資深媒體人周玉蔻打臉，反控國民黨參選人蔣萬安也曾透露自己持有綠卡。對此，蔣萬安19日受訪時稱，他在首次參選立委時就已透過完成程序，既然陳時中提到放棄綠卡一事，那就提出相關證明文件自清。

蔣萬安上午出席中山區龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，對於首都之戰藍綠白參選人就位，最新民調指出陳時中支持度微幅超越蔣萬安，他表示，年底選戰很艱困，但正是因為不容易才要更努力，很多民調數據是不是真實呈現實際情況，當然大家可以參考，不過自己就是腳踏實地勤走基層，穩住選舉步調。

近期陳時中出書自曝綠卡話題掀起軒然大波，被外界解讀是在參選前先消毒，由於過去蔣多次因綠卡問題遭綠營攻擊，逼得他在臉書公布自己和太太放棄綠卡的文件，他強調，他首次參選立委之前就透過完整程序申請放棄綠卡，既然陳在書中和受訪時都稱已放棄綠卡，也應該提出相關證明文件。

由於陳時中有意拉攏綠基本盤以及鞏固防疫票，民眾黨屬意推派的北市副市長黃珊珊則主打市政牌，媒體追問蔣的主打是什麼，士林後援會是否要成立了，他則說，感謝很多支持者、幹部見面長時間自發性籌組後援會，接下來面對4個月選戰，更會團結一致，大家各自發揮影響力，不只士林，接下來各區相關後援會的工作，也在如火如荼、緊鑼密鼓籌建當中，我想未來各個後援會成立之後，年底會共組台北隊打一場團體戰。