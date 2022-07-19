民進黨參選人林智堅陷論文風暴，讓桃園市長之戰格外受關注。民進黨前立委郭正亮日前表示，兩人至今尚無交鋒，「目前還沒看到選戰」，也預估接下來兩人未來的打法將是「各說各的」，更笑稱國民黨的張善政是「菩薩型」參選人。此說法引熱議，其中有大批網友相當焦急，認為張這種學者涵養與風範，未來恐無力招架綠營攻勢。

針對桃園市長選情，郭正亮17日在政論節目《少康戰情室》表示，自己「還沒有看到選戰」，笑稱張善政是「菩薩型」參選人，因為「看到有槍掉在地上，他（張）說句『阿彌陀佛』就繼續往前走了」。

郭正亮預估，張善政、林智堅兩人未來的打法就是「各說各的」，基本上現在沒有議題、兩人也沒交火。郭舉例，台北市與新竹市參選人間打得相當激烈，林佳龍剛宣布參選新北，與現任新北市長侯友宜「就已經打成那樣子了」，故他直言「桃園是例外啦！」

說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「張善政是好好先生代表，但這樣真的能招架綠營攻勢嗎？」「學者涵養與風範，拿到戰場上是沒用的啦！」「佛系、溫、良、恭、儉、讓的打法，對一個暴力出來的政黨是沒用的」、「勿忘當年黃俊英，他也是個老實人，結果被怎麼惡整？」「期待塔綠班正向選舉，別傻了」、「就看看阿彌陀佛，能否度化『讀不好書、說不好話、行不好事、做不好人』的人」。