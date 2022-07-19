最近Netflix上架的台劇《媽，別鬧了！》2天內直衝台灣冠軍，眼尖網友發現該劇眾星雲集，八點檔大咖演員都參與。賈靜雯、江宏恩這對《飛龍在天》CP，時隔20年能再看到兩人同框相當難得，還加上本土劇女神曾莞婷，神組合同台無包袱搞笑，讓網友大呼十分過癮。

曾莞婷今（18日）在臉書上貼出一張與賈靜雯、江宏恩的合照，寫道：「那年我們一起追的戲劇《飛龍在天》，今年我們一起追的戲劇《媽，別鬧了》」，一番話激起網友熱議，留言表示「看到飛龍，我的回憶、青春啊」、「是玉紅跟飛龍！《飛龍在天》真的太經典了」、「天啊，是飛龍！他為什都沒有變」。

《飛龍在天》CP二十年後再次在《媽，別鬧了！》再次相遇。(圖/Netflex)

曾莞婷和賈靜雯在本劇中飾演學校老師，曾莞婷是火辣生物老師，簡直是金句製造機，如「一生只愛一個，本來就不是大自然的常態！」，賈靜雯飾演性格較為壓抑內斂的國文老師。有趣的是江宏恩在此劇中的角色雖也叫「飛龍」，卻是賈靜雯的前男友，枕邊人已變成陳仙梅。

此外，也有許多影迷表達對《媽，別鬧了》這部戲的喜愛，「超好看超好笑讓我繼續刷起來 」、「超好看療癒的戲劇，每個演員都表現很好，每集都很有趣 」、「一口氣看完11集」、「有哭有笑有歡樂～讓我哭笑不得 」。