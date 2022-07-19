根據《證券日報》報導，從18日起大陸多地向消費者派發消費券，例如北京對全市消費者發放餐飲消費券，由政府和提供餐飲類服務的平台企業共同出資共累計1億元（人民幣，下同）；深圳市總工會也啟動「千萬禮券惠職工百萬職工助消費」活動，向職工會員陸續發放共6000萬元的「惠工消費券」等。這讓大陸專家表示，發放消費券具有多重效應，消費市場將進一步復甦。

星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，發放消費券相當於政府向民眾轉移購買力，在特定期限內用於特定領域的消費，從而通過「槓桿效應」在短期內迅速提升居民的邊際消費傾向，刺激相關領域消費的復甦，帶動企業生產經營好轉，緩解經濟運行壓力。這與直接發錢相比，發放消費券更能用於消費而不是儲蓄起來，刺激效果更明顯。

實際上，從今年以來，大陸多地密集也先後發布一系列啟動消費市場政策舉措，其中發放消費券成為重要方式之一。寧夏回族自治區商務廳13日發佈資料顯示，上半年共發放各類實物券、消費券等318萬張，直接帶動消費12.7億元，間接拉動消費70.8億元；西藏自治區商務廳資料也顯示，上半年累計投入5410萬元，發放餐飲、家電、超市等各類消費券223.6萬張，實現拉動消費1億8262萬元。