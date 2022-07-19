台南國中小281所校園，校校皆配備有AED！台南市教育局與東北扶輪社簽訂合作組織備忘錄，完成校校1台AED（自動體外心臟電擊去顫器）願景，在東北扶輪社今年捐贈56台、明年29台共85台後，全市校園包括校園附設游泳池場域即全面布建完成。

台南市政府今天舉辦這場捐贈儀式，由王揚智副祕書長代表市府致頒感謝狀予東北扶輪社，公私協力合力，完成台南市安全校園的建置拼圖，確保師生及前往校園運動的民眾安全。

目前校園環境均為開放校園，是民眾休憩、運動的場域，教育局指出，之前大成國小曾發生

有民眾到學校運動，身體不適躺在樹下，多虧學校人員以AED即刻救援。東北扶輪社也指出，著眼於不少民眾會到學校運動，希望藉由捐助學校AED，提高民眾多一層保障。

教育局長鄭新輝表示，教育局每年暑假都固定辦理教職員工急救教育研習，實作方面包含CPR心肺復甦術練習及測驗，並安排AED訓練機及急救模型安妮進行現場教學，加深學員結合AED及CPR急救作法。此外，每年皆編列電池及貼片等相關耗材經費，確保急救設備的完整，隨時處於「備戰狀態」。

教育局補充，台灣每年心血管疾病占十大死因的第2位，因心臟病或其他緊急心血管疾病猝死案件不少，在校園建置AED，危急時刻便能發揮功能，拯救人命。

教育局指出，AED當然是希望備而不用，但也有要求各校7成以上教職員工都必須熟悉AED操作技巧，不要造成空有設備，真正需要的時候，卻不知如何使用。