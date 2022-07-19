民進黨台北市長參選人陳時中昨自豪宣稱太太不干政、或在臉書上罵人，意外惹怒愛在網上針貶時事的台北市長柯文哲夫人陳佩琪，她痛批陳時中含沙影射「毀我名譽、衊我人格」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安19日說，太太是獨立自主女性，對事情有自己的判斷，兩人都互相尊重。

陳時中昨接受資深媒體人專訪，被問到太太是否會出來干預政務或在臉書開砲，他回應說，自己的妻子不太過問公務，也沒有在臉書罵人的習慣，一句話讓人聯想到時常在臉書上發表時事見解的陳佩琪，已經4個月沒發文的她，還「重出江湖」重砲批評陳講話拐彎抹角，應具體說清楚是誰干政。

對此，蔣萬安上午出席中山區龍洲里照顧關懷據點開幕茶會，被媒體問到自己太太的狀況時，他笑說，太太是非常獨立自主的女性，在很多決定上保有自由意志、有自己判斷，一直以來他們都相互尊重，現階段她非常享受陪伴孩子時光，這段期間非常開心。