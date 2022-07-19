台灣民意基金會今公布最新民調，民進黨與國民黨6都市長參選人，新北市長侯友宜與高雄市長陳其邁，分居兩大黨全國欣賞度第一名；民進黨台中市長提名人蔡其昌、國民黨高雄市長提名人柯志恩，皆在兩黨敬陪末座。

備受關注的台北市，台灣民意基金會董事長游盈隆說，兩大黨參選人這項都有包含「都欣賞」的選項；對民進黨「都欣賞」者有7％，對國民黨「都欣賞」者有4.5％；將兩數字併入時，台北市陳時中全國選民欣賞度1成9，蔣萬安1成7，同時，陳台北選民欣賞度1成9，蔣萬安1成7。可見目前雙方人氣是旗鼓相當，陳時中暫領先兩個百分點。

最新民調顯示，民進黨6都市長參選人，高雄市陳其邁全國選民欣賞度2成1、台南市黃偉哲1成3、台北市陳時中1成2、桃園市林智堅與新北市林佳龍都是1成、台中市蔡其昌2.1％， 敬陪末座。

在民進黨6都市長提名人選中台北市長陳時中、新北市長林佳龍、桃園市長林智堅、台中市長蔡其昌、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，最欣賞的是哪一位？(可複選，最多三位) ；12％陳時中、9.8％林佳龍、10.1％林智堅、2.1％蔡其昌、13.4％黃偉哲、21.1％陳其邁、7％都欣賞、17.9％都不欣賞，13.5％不知道、拒答。

陳其邁在高雄選民欣賞度3成7，相當程度展現了個人魅力和現任優勢；黃偉哲在台南選民欣賞度3成2，顯示現任優勢將有利於 選戰開打。

前衛福部長陳時中在台北選民欣賞度1成1；游盈隆說，對一位曾在防疫過程中發光發熱、備受肯定的指揮官，下凡後卻只獲得如此低落的欣賞度，政治意涵詭異。

至於林佳龍，新北選民欣賞度1成5，他認為，這位享有盛名的民進黨中生代菁英，這樣的選民欣賞度是偏低的。如果打贏了，將締造台灣選舉史上另一個新的傳奇。

林智堅近期捲入「新論文門」 風波，桃園選民欣賞度2成4，他認為，人氣不算太差；未來兩個月，「新論文門」事件的發展及其結果將決定性地影響林智堅個人的禍福與民進黨整體選情。

游盈隆說，蔡其昌頂著立法院副院長光環參選台中市長，徵召已有一段時日，迄今未獲選民太多關注，台中選民欣賞度1成2，嚴重偏低。

至於台灣選民欣賞的國民黨六都市長參選人，新北市長侯友宜3 成8，台中市盧秀燕1成4，台北市蔣萬安1成3、台南市謝龍介 5.7％、桃園市張善政3.7％、高雄市柯志恩 2.8％，敬陪末座。

民調顯示，12.7％蔣萬安、37.5％侯友宜、3.7％張善政、13.8％盧秀燕、5.7％謝龍介、2.8％柯志恩、4.5％都欣賞、13％都不欣賞、13.4％不知道、拒答。

侯友宜在新北選民欣賞度4成5，游盈隆說，傲視群倫，光芒四射，讓民進黨6都參選人黯淡無光。而這還是聲勢已經明顯走弱的侯友宜。

盧秀燕在台中選民欣賞度3成5，他說，整體人氣不差，未來選戰，在現任優勢下，以逸待勞。

他說，蔣萬安被國民黨寄予厚望收復台北市，目前全國選民欣賞度和台北市選民欣賞度都是1成3，以這樣的條件要迎戰來勢洶洶的競爭對手，選戰將輕鬆不起來。

張善政獲黨徵召迄今將近兩個月， 全國選民欣賞度只有 3.7％，桃園市選民欣賞度也只有4％，嚴重偏低；謝龍介全國選民欣賞度5.7％，台南選民欣賞度8.2％，也是嚴重偏低；柯志恩高雄選民欣賞度6.4％，更是嚴重偏低，不足以挑戰對手。

他認為，整體而言，目前台灣選民對國民兩大黨多數6都參選人，除了少數現任者外，其他的欣賞度都偏低。