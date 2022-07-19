美國職棒大聯盟2022年明星賽系列活動在洛杉磯道奇球場舉行，日本球星大谷翔平今天接受中央社訪問說，難忘台灣球迷的熱情。

大聯盟30支隊伍選出的頂尖球星本週聚集在洛杉磯，參與明星賽系列活動，今天全壘打大賽，19日進行明星賽。

全壘打大賽之前，國家聯盟、美國聯盟明星隊球員午間到球場上簡單暖身，為隔天的明星賽練習準備。練球之前，大聯盟安排每一位入選明星賽球星，在中外野廣場就座，接受美國與國際媒體訪問。

包括洛杉磯天使的「二刀流」大谷翔平、紐約洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）、本屆明星賽焦點人物並參加全壘打大賽的老將普侯斯（Albert Pujols）、道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）等人接受中央社訪問。

中央社記者分別向他們提問「台灣有許多小朋友熱愛棒球，以大聯盟球星為榜樣，努力練習，夢想有一天能夠在大聯盟打球，你對這些小朋友有什麼建議？」

大谷翔平回答時，談到對台灣的印象。他2015年曾隨日本隊到台灣參加世界12強棒球賽，吸引球迷追隨。

大谷翔平透過翻譯表示：「我幾年前有一次到台灣比賽，那裡有很多死忠棒球迷，對比賽非常投入。那次到台灣打球留下非常好的回憶。」

大谷翔平表示，自己在棒球場上的努力，希望在全世界幫助棒球人口的成長，特別是年輕世代，希望這樣的訊息也能傳到台灣。

貝茲向喜愛棒球的台灣年輕人說：「堅持夢想很重要。」

貝茲說：「持續不斷地追逐你的夢想，夢想最終會有實現的一天。永不放棄。我知道永不放棄，說起來很容易。但說真的永遠不要停下來。因為當你停下來的時候，搞不好離成功已經不遠。所以不要放棄你的夢想。」

史丹頓則向台灣年輕人分享全壘打秘訣。他說：「想要打全壘打，你必須努力練習。看影片，觀察你最喜歡的揮棒動作，把動作學起來。當然還要鍛鍊你的力量。努力練習就對了。」

以42歲高齡入選明星賽、加碼參加全壘打大賽的普侯斯透過中央社鏡頭向台灣球迷問好。他說：「台灣的朋友你們好。希望你們可以享受全壘打大賽跟明星賽。孩子們請努力練習，很高興你們都喜歡棒球。」（編輯：馮昭）1110719