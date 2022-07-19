藍皮意向館特製迎賓飲料「藍皮波波」。（雄獅旅遊提供）

後院還有還有Q版解憂月台。（雄獅旅遊提供）

藍皮意象館入口處設置一幅大型火車頭造型LED燈。（雄獅旅遊提供）

藍皮意象館「現在區」為旅客報到櫃檯並且販售藍皮解憂號周邊商品。（雄獅旅遊提供）

藍皮意象館「過去區」為藍皮車廂座位區及餐飲吧台區。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊斥資2千萬元，利用臺鐵南迴鐵路員工閒置宿舍打造「藍皮意象館」入口處設置一幅大型火車頭造型LED燈，讓旅客一到訪就可以感受到藍皮解憂號的完整意象，後院還有Q版解憂月臺，以及隱藏在藍皮意象館中的美國地景畫家大衛辛(David Zinn）作品，預料將成為南臺灣最新打卡熱點。

藍皮意象館室內則規劃現在、過去、未來三大區域。「現在區」為旅客報到櫃檯並且販售藍皮解憂號周邊商品，以現代簡約造型，加入不規則曲線燈，呼應律動的意象；「過去區」為藍皮車廂座位區及餐飲吧臺區，旅客可以在藍皮車廂造型室內座位區，細細享受空間中的怡然氛圍；「未來區」為策展空間，整體以純白色系搭配可轉動展示牆及可變性軌道燈，讓小巧的策展空間得以靈活運用。

雄獅旅遊表示，為慶祝藍皮意象館開幕，旅客凡於7月20日至31日加入「藍皮解憂號vs藍皮意象館」臉書粉絲專頁，或是追蹤Instagram帳號「breezy_blue_train」，並且在藍皮意象館內拍照打卡（需設定公開貼文），即可免費獲得特製迎賓飲料「解憂波波」一杯。另自即日至7月31日購買藍皮解憂號周邊，以及breezy cafe飲品、甜點系列商品，任選二件還可享9折，雄獅嚴選線上購物同享優惠。

此外，藍皮解憂號觀光列車同步推出暑假特色行程，搭配原民會過去輔導的部落遊程，去程特別停靠加祿、大武、太麻里三大特色車站，加祿站號稱為「最大的小站」，可購買富有吉祥意思的「加祿東海」紀念車票；大武站有秘境車站之稱，建築有別於一般車站，就像是一棟樓中樓別墅；太麻里站前面的日昇大道，是非常知名的網美拍照打卡熱點。回程則會停靠金崙、枋山站，於金崙站將安排當地原民部落走讀，沿途造訪金崙海灘、排灣族聖若望天主堂及金崙市集；枋山站是臺鐵系統最南端的車站，有機會可以在此觀賞絕佳夕陽美景。