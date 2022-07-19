雙城論壇今登場 陳時中：有意義就辦 但目前不宜

2022台北上海雙城論壇於19日上午10時30分在晶華酒店登場，此次輪到台北方主辦，為台北市長柯文哲任內最後一屆，同樣受到疫情影響，全程採視訊方式進行，至於未來雙城論壇是否續辦，對此，台北市長參選人陳時中表示，以市政觀點來看，要有實質意義才會辦，以目前來看，不是不能辦，但目前不宜辦。

雙城論壇辦不辦，陳時中說，以市政觀點來看，要有實質意義才會辦，以目前來看，不是不能辦，但不前不宜辦，整個時事轉換變化，有需要有意義就會辦，也不能說一下子就不要了，但是要有意義。