民進黨桃園市長參選林智堅月初遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆中華大學論文抄襲，資深媒體人黃揚明隨後也指，林在台大國發所的論文也疑涉抄襲，風暴延燒至今，而黃揚明今（19日）更挖出一張，林智堅9年前與多位台大國發所出身的綠營大咖的合照，狠酸「或許，9年前的這些人不會想到，9年後這張照片中的人物有了超展開的政壇人生與經歷。」

黃揚明今在臉書以「歷史上的昨天」為題，分享了一張前台北市議員王威中9年前所拍攝的聚餐照片，其內文描述是「兄弟會聚餐」，且「感謝智堅議員的款待」及時任台大國發所所長陳明通蒞臨。

黃揚明表示，「這應該是網路上能搜索得到照片中，拍到林智堅、陳明通2人合影的珍貴歷史照片。」他同時補充了當時的時空背景：2013年5月3日，台大研究所碩士在職專班放榜，當時媒體報導：「國發所甲組共錄取14位正取生，榜首為現任民進黨立法院黨團幹事長潘孟安，榜眼則為民進黨發言人林俊憲。潘孟安表示，他準備許久，希望能夠學習到更多知識。」而時任新竹市議員的林智堅全國知名度還不高，因此當時沒有被媒體注意到。

黃揚明指出，這張照片中的人物，左起：民進黨台北市議員阮昭雄（當時正就讀台大農經所）、時任民進黨發言人林俊憲（正準備進入台大國發所就讀）、時任台大國發所所長陳明通、時任民進黨台北市議員高嘉瑜（台大國發所所友）以及時任民進黨新竹市議員林智堅（正準備進入台大國發所就讀），同時拍照的王威中也是台大國發所的所友。

最後黃揚明酸「或許，9年前的這些人不會想到，9年後這張照片中的人物有了超展開的政壇人生與經歷。」