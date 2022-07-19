療癒作家霏霏（沈玟）擁有空靈大眼和超突出的H級上圍，被封為最兇通靈女神、靈學女神等，平時也常在社群網站分享心靈小語，但都不及她魔鬼身材吸睛，日前她現身一支Youtube影片，片中她真空沒穿內衣上傳統市場買菜，讓路人都害羞低頭，17日她上傳了買完菜回到家中廚房做菜的影片，引來粉絲擔憂說：「要好好照顧長輩，千萬別被油噴到」。

霏霏從小在命理世家長大，專長是量子力量及神祕學，近年她上「黑男邱比特」的頻道節目擔任助理主持人，每次現身都引來話題，先前她在「黑男邱比特」節目中接下任務挑戰去市場買菜，只是她的衣著尺度「超展開」，上半身僅穿了件套頭粉色肚兜設計的辣裝，沒穿內衣，兩邊東西半球呼之欲出。

霏霏分享做菜影片。（圖／翻攝自想入霏霏 Ms. Fei Fei Youtube）

近日，她將後續影片上傳到自己的「想入霏霏 Ms. Fei Fei」頻道，可見她穿著同一套衣服熟練的切花椰菜、香菇、打蛋，準備食材，便切菜時還不時自言自語露出燦笑，接著拿起平底鍋熱油，接著又回去將蛋打均勻，邊搖動時上圍也跟著晃動，目前已經引來超過18萬人次點閱觀看。

Taiwanese girl shows off her knife Skills and cooking｜cooking｜霏嘗美味🍴｜요리 Ms. Fei Fe

見此，粉絲興奮留言：「雖然我是因為黑男頻道才知道您，非常感謝能有這麼世界和平peace的頻道，感謝!!!」、「這麼會煮菜真的可以嫁了，誰娶到誰的福氣」、「真的是人美，又會煮菜的好女生100分」、「霏霏老師不僅人美、身材極品，廚藝真的是一流，男人心中完美的女神！」。