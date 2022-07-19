全球市場對歐洲央行本周四（7月21日）會議抱有高度期望，因為這料會是歐洲央行九年來首次有勇氣將所有主要利率調高一碼（25個基點）。然而，在通膨率處於極高水準之際，這是一種猶豫不決的反應動作。DWS歐洲經濟學家Ulrike Kastens認為，推算歐洲央行將在公告中納入貨幣政策正常化，即在今年進一步採取利率措施。打擊歐元區分裂所宣布的計劃越有力，收緊政策的效果就越明顯。是否真的存在分裂問題，即「收益率利差不合理地擴大」仍存有相當的爭議。然而，歐洲央行認為這種手段是必要的，以避免出現類似2011年和2012年那樣的危機。

Ulrike Kastens認為，就如證券市場計劃（Security Markets Programme，SMP）和直接貨幣交易（Outright Monetary Transactions，OMT）一樣，歐洲央行也可能會混合祭出貨幣和財政政策。歐洲央行只有在個別國家滿足一定財政條件的情況下，才能購買那些國家的債券；但預計要求的條件和規定不會像OMT一樣嚴格，可能只需要有意向聲明即可。這可能使新的計劃在中期帶來法律上爭議。目前還不清楚是否確實會祭出這樣的作法，或者說這樣的公告是否足以達到縮小利差的效果。

歐洲央行在今年6月中臨時召開管委員會會議，討論當前市場狀況。會議後的宣告顯示，歐洲央行將宣佈制定新的緊急抗疫購債計劃（PEPP），以阻止債券市場的潰敗，該計劃旨在抗擊金融「碎片化」，即德國與義大利等國家國債的收益率之間不斷擴大的差距，該計劃可能會附加一些寬鬆的條件。