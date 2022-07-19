保時捷汽車(Porsche)周一表示，儘管上半年的交車量減少5%，但是預計2022年全年銷售額會來到390億歐元(約38.6億美元)，高於2021年的331億歐元，年增17.8%。

保時捷長期的營益率目標是超過20%，在2022年的目標為17~18%，將高於2021年的16%。

保時捷汽車的擁有人保時捷控股，為福斯集團(VAG)的實際控股大股東，預計會讓保時捷汽車在今年底分拆上市。

保時捷在今年上半的出貨量減少了5%，其中在中國由於新冠防疫的嚴厲封鎖，出貨量減少了16%。

保時捷財務長Lutz Meschke仍樂觀表示，預計中國在下半年會復甦，有強勁表現。

保時捷執行長Oliver Blume周一指出，在未來幾周將與福斯集團就部分股票的上市進行更詳細的討論，「我們正準備與福斯集團達成產業合作協定。未來幾周，我們可以深入瞭解更多細節」。

福斯集團與其最大股東保時捷控股在今年二月草擬了一份初步協定，擬將保時捷上市，釋放出該豪華汽車品牌的價值。