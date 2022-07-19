桃園市長參選人林智堅論文風波未結束，雖台大已經表示要對其論文進行審查，但卻傳出找不到教授擔任委員審查林智堅的論文。新黨桃園市議員參選游智彬人今赴台大喊話，台大之所以是頂尖學府，拿的是納稅人的錢，應該拿出「Guts」審查林智堅的論文，並扮包公、自創歌曲諷刺台大學術被玷汙。

游智彬指出，台大說要審查林智堅的論文，但卻找不到教授擔任審查委員，台大應該要拿出「Guts」審查，才對得起台灣人民的納稅錢。游智彬也批評，台大在職碩士專班問題重重，一些政治人物藉此將學歷「鍍金」，根本缺乏培育故無能力進行論文研究，指導教授卻常為經營「人脈」而出賣良知，被外界譏為「販賣學位」。他質疑，林智堅在就學時就抄襲欺騙教授，若真當上了桃園市長，會不會欺騙人民？這樣要如何來建立台灣的競爭力？

游智彬指出，台大不宜放任系所「販賣學位」，宜盡速提出品質控管機制，以免在全球高教激烈競爭下，每下愈況淪為三流學府。特別是針對事務繁忙的政治人物在職學生應有嚴謹規範，例如修業期限不宜和一般生相同、曾擔任過政務官者不宜擔任政治人物在職學生的審查和口試委員，以避免包庇或杯葛情事。

新黨台北市議員參選人張榮法也說，2020年國民黨高雄市長參選人李眉蓁面對論文爭議坦然認錯，放棄學位，林智堅若沒抄襲，論文拿出來比對一翻兩瞪眼，但他卻一直閃躲。他還說，論文有沒有抄，台大真要審查一下就好了，怎麽要兩個月才能審完？

新黨輿情中心主任季節也說，相信多數在職專班生都是認真的，但卻被林智堅拖累，因此呼籲台大接受游智彬的建議，避免在職生被汙名化。