碳纖維複合材料大廠拓凱，拜高階自行車、安全帽及球拍等運動休閒類訂單持續增長，營運報喜。拓凱去年雖然通知客戶調漲報價，但是經過與客戶多次協商，6月一次性認列漲價500萬美元收入，推升6月營收創單月新高、第二季營收締造單季新高、上半年營收創同期新高。拓凱預期下半年整體接單有機會勝過上半年。

拓凱6月合併營收10.97億元，創單月新高，年增長89.45％；第二季合併營收達26.75億元，改寫單季營收新高，年成長46.78％；上半年合併營收攀升至48.59億元，締造同期新高，年成長26.77％。

拓凱表示，拓凱上半年度營收動能，主要受惠於高端自行車、複材安全帽、碳纖維球拍等運動休閒產品接單持續成長。此外，經過多次協商與議談，自行車主要客戶同意追溯調漲去年出貨2022年款式產品售價，約500萬美元，6月一次性收入認列營收所致。

拓凱指出，展望下半年運動休閒類產品的訂單需求仍然暢旺，預期較去年同期雙位數成長；目前依據市場資訊，自行車產業長短料問題可望於下半年逐漸紓緩，但實際營收金額，須視客戶船期安排及自行車組車廠料件取得狀況而定。