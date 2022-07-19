美國6月通膨率自8.6％攀升至9.1％，再創40年新高，所幸7月密西根大學長期通膨預期意外創1年新低，且多位聯準會（Fed）官員表態支持7月升息3碼，緩和市場擔憂，使美股及全球股市跌幅收斂，但目前通膨及景氣壓力俱增，資金仍積極尋求防禦去處。

統計近期股票型ETF資金出現進出反覆的變化，顯示市場權衡經濟是否將陷入衰退的不安情緒。過去一周整體股票型ETF資金又轉向為淨流入，金額為31.36億美元，主要回流美國12.76億美元、回流大陸4.28億美元，但歐洲持續遭流出5.36億美元。

產業ETF資金流向持續反應市場對經濟前景的擔憂，流淨入產業為防禦屬性的醫療保健與公用事業，尤其科技業再次出現於前三名榜單內，顯示有低接買盤。另前三大淨流出產業為金融、非核心消費及原物料產業。

富蘭克林證券投顧表示，資金持續在景氣、通膨、企業財報和央行政策中尋找方向，牽動金融市場震盪加劇。美國6月通膨續創高，根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，市場預期7月升息3碼機率為71％、升息4碼機率也升至29％，預期9月可能再升息3碼、11月及12月各升1碼，2022年底聯邦基金利率區間將來到3.5％至3.75％，積極升息背後，將對景氣帶來下行壓力。

考量景氣有下行壓力，富蘭克林證券投顧建議，股票投資採取分批加碼及定期定額策略介入，看好基礎建設產業、公用事業產業，及美國價值型股票型基金震盪後的反彈空間。另著眼大陸具備經濟回溫、政策維穩、股市評價面便宜三大優勢，陸港股市有望成為異軍突起的投資亮點。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，基礎建設股票具有三大利基，即通膨轉嫁、抗景氣循環的防禦特性、脫碳趨勢帶動公司資產規模及股利成長。在通膨上揚和景氣下行環境，基礎建設產業也比房地產和商品更有防禦優勢。考量全球經濟前景惡化，現階段採取防禦配置，增持美歐公用事業、降低運輸基建比重，精選中游能源基建標的。