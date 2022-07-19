搶中秋節送禮商機，雲朗觀光推出「雲朗月光寶盒」、「君品翡冷翠寶盒」、「兆品台中享月品團圓」三款月餅禮盒，並自即日起開放預訂，且分別推出早鳥優惠，因時間不同，消費者可留意比較。

雲朗、君品月餅禮盒的禮盒外觀圖案，取自集團旗下位於義大利佛羅倫斯的翡冷翠百花宮內古典壁畫，具歐式珠寶盒風格，兩款月餅可在雲朗選物平台預訂。其中，雲朗月光寶盒嚴選四種口味，每種口味各一入，每盒880元，8/10前訂購享早鳥優惠770元。君品翡冷翠寶盒頂級中秋月餅禮盒包含三種口味的廣式月餅，每盒六入，搭配兩盒梨山烏龍茶葉組合，每盒售價4,880元，即日起開放預購。兆品酒店台中享月品團圓月餅禮盒，兩種口味的港式月餅共六入，原價690元、7/31前預訂享早鳥優惠469元。

「雲朗月光寶盒」外盒上展翅飛翔的天使，傳遞無限的祝福，月餅享用完後，精緻典雅的禮盒設計可作為珠寶盒使用，可收納珠寶飾品，為禮盒帶來第二生命。廣式月餅口味分別為棗泥核桃、豆沙粟子、鳳梨核桃、棗泥蛋黃，各一入，每盒880元，8/10前完成訂購付款，可享早鳥價770元。即日起接受雲朗選物、官網與電話預訂，訂購10盒以上，提供本島單一地點免運費服務。

「君品翡冷翠寶盒」外盒的彩繪畫作來自義大利佛羅倫斯「翡冷翠百花宮」貴族宅邸18世紀的濕壁畫天花創作，以聖潔的天使與英勇的羅馬士兵代表著愛與勇氣，在寫實和虛幻間用最柔軟的筆觸，描繪公元前362年的羅馬神話故事。在疫情與戰爭的動盪下，「君品翡冷翠寶盒」透過羅馬人救世主的英雄神話故事為本，結合東方傳統中秋節慶，以中西文化疊加的祈福祝願，帶來滿滿的祝福與圓滿、願世界平安。禮盒內三種月餅口味為「鳳梨南瓜子」、「棗泥蛋黃」、「伍仁金腿」，餅皮與內餡皆使用傳統手工製作，皮餡一體、口感細緻，每種口味二入，另有梨山高冷清烏龍及梨山蜜韻紅烏龍各一盒，售價4,880元。即日起起可於雲朗選物平台訂購。

兆品酒店台中「享月品團圓」禮盒採用經典的港式月餅，兩款內餡為奶黃蔓越莓及御膳麻香，以經典不敗的美味碰撞深植腦中的懷念滋味，每盒六入，即日起至7/31前完成預訂，享早鳥優惠價每盒469元，可提供宅配服務。