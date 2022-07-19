比薪水網站19日公布7個城市與電子廠的薪資比較，其中，在新竹地區有「護國神山」之稱的台積電，平均薪資只有5萬5991元，居新竹地區第4名，新竹之冠是聯發科的8萬4991元。至於城市平均薪資，以新竹5萬0163元居冠，高雄市的平均薪資只有3萬6586元，居倒數第2。

比薪水網站今天公布六都與新竹等7個城市的平均薪資，台北4萬2464與新竹5萬0163元的平均薪資高於全國各縣市平均薪資4萬1111 元，而按照平均薪資的高低排行則是新竹、台北、新北4萬0909元、桃園4萬0885元、台南3萬9262、高雄3萬6586元與台中3萬5956元。

至於護國神山台積電在新竹的平均薪資排名，雖然僅居新竹第4名。但比薪水挑出的這五家電子廠的薪水都超過新竹的平均薪資。這5家公司分別是MTK聯發科技8萬4991元、友達光電5萬9743元、工研院5萬8275元、TSMC台積電5萬5991元，以及力成科技5萬1533元

高雄平均薪資是3萬6586 元，超越該地平均薪資的公司只有日月光高雄廠，平均薪資為4萬6914 元。

比薪水網站說，過去經常在七都平均薪資排行中墊底的高雄，在2022 年上半年度薪資報告裡，有了薪資上的成長，且超越台中的平均薪資。此報告顯示科技新貴重出江湖，民眾想高薪，選「科技業」就對了。以及北部工作機會多，有高薪才有競爭力。建議求職者在找工作前，可以多了解類似公司的薪資落點，才有機會獲得最具競爭力的薪水