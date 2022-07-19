一覺醒來，發現枕頭濕了或臉上滿是口水，是許多人的困擾，但小毛病恐藏大問題。根據外媒Insider報導，美國普羅維登斯聖約瑟夫醫院（Providence St. Joseph Hospital）的家庭醫學醫生尼爾（Dr. Neal H. Patel）表示，睡覺流口水是人體自然現象，通常不需要過於擔心，但也有極少數例是神經系統之類的疾病，造成睡覺流口水。

Patel表示，睡覺流口水是自然現象，通常不需擔心，但也有極少見的例子，如神經系統疾病等嚴重疾病所導致的流口水。

根據其分析，睡眠中流口水是神經系統疾病、睡眠呼吸中止症、胃酸逆流、藥物副作用 、上呼吸道感染或過敏的症狀，值得注意。

他分析睡眠中流口水的7大原因：

1. 口乾

當人的嘴巴乾燥時，唾液腺會激活來潤滑嘴巴。例如張嘴睡覺時，唾液腺體會產生更多的唾液，導致人在睡眠中流口水。

2. 上呼吸道感染或過敏

當有上呼吸道感染或季節性過敏，身體會產生更多唾液，因這有助沖洗鼻、喉、口腔中的細菌或刺激物，但也讓人在睡眠時更易流口水。另外，過敏也導致鼻子堵塞，迫使人用嘴呼吸，讓人在睡中分泌更多唾液。

3. 胃酸逆流

一些胃酸逆流的人 會出現唾液過多的症狀，導致睡眠時流口水，而一頓豐盛晚餐和躺在床上都會使胃酸逆流惡化。

4. 睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症是一種損害人體睡眠時呼吸能力的疾病，不規則的呼吸模式會讓人體用嘴呼吸，增加他們在睡眠時流口水的風險。此外，睡眠呼吸中止症的患者更可能患有睡眠磨牙等其他疾病，增加流口水的可能性，因為磨牙會刺激唾液腺。

5.藥物副作用

一些藥物會增加您的唾液分泌，例如利培酮、氯氮平 等抗精神病藥物，以及用於治療老年癡呆的膽鹼能激動劑。這類藥物會讓唾液分泌過多，讓人在晚上容易流口水。

6. 神經系統疾病

任何影響神經系統的疾病都會影響你的唾液分泌，讓人夜間難以閉嘴睡覺，也影響吞嚥能力。 因此，帕金森氏症、腦癱和中風都會增加夜間流口水的機率。而神經系統疾病的一些症狀還包括頭痛、記憶、認知能力減弱，與震顫。

7、睡姿不當

由於重力的作用，趴著睡或側睡會使唾液更有可能在你睡覺時從嘴裡滑落。 可考慮訓練自己仰臥睡覺，或者特別注意閉嘴睡覺。